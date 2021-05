Biographie de Gianni Bee

Gianni Bee - 17 ans de Santiago (République Dominicaine)



Titre Interprété à son audition à l'aveugle "Wicked Game" - Chris Isaak



Gianni Bee est né en France mais habite en République Dominicaine depuis 8 ans.





Précoce, le jeune homme se passionne très tôt pour l’écriture et le dessin. C’est seulement depuis 3 ans, qu’il se découvre un intérêt pour la musique grâce à un de ses frères, lui-même musicien, qui lui offre une guitare. Apprenant, dans un 1er temps avec lui puis en autodidacte, il se met très vite à chanter et se produit depuis dans des bars et des restaurants.



Aujourd’hui, Gianni sait qu’il a trouvé sa voie et décide de mettre entre parenthèses ses études en communication pour venir à Paris et se consacrer à la musique. Entouré et encouragé par ses parents, il participe à de nombreuses scènes ouvertes.



Pour le jeune homme de 17 ans, The Voice est une opportunité incroyable de se faire connaître du public français et de montrer à ses parents qu’ils ont eu raison de toujours le soutenir.

Bulle VS Gianni Bee - « Goodbye My Lover » (James Blunt) (Saison 6) --> Gianni sauvé aux battles par son coach Florent Pagny



Gianni Bee, Chloé et Lucie s’affrontent lors de l’Epreuve Ultime. C'est Lucie qui aura sa place aux lives.