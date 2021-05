Biographie de Gilles Bouleau

Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) et du Centre de Formation des Journalistes (CFJ), il reçoit en 1986 le Prix Jean d'Arcy, destiné aux jeunes journalistes. La même année, il débute sa carrière à TF1, d'abord au service Economie et Social, puis au service Politique Intérieure, au service Enquêtes et Reportages, enfin au service des Informations Générales. En 1994, il devient Grand Reporter et Chef adjoint du service Arts et Spectacles. Deux ans après, il présente la Matinale sur LCI, chaîne filiale de TF1. En 1999, il devient rédacteur en chef adjoint de l'émission " 19 :00 Dimanche " présentée par Ruth Elkrief. En 2001, il rejoint la ville de Londres en tant que correspondant permanent pour TF1. En 2005, il quitte Londres pour une correspondance à Washington. En 2011, il revient en France et prend en charge les opérations spéciales. Mais il est aussi choisi comme remplaçant pour le JT de 20h de la semaine. C'est en Juin 2012 qu'il fut nommé Présentateur et rédacteur en chef du JT de 20h de la semaine sur TF1.