Biographie de Gilles San Juan

Gilles San Juan, 51 ans de Paris (75)





Issu d’une formation théâtrale et d’une formation lyrique en chant, Gilles San Juan s’est ouvert, il y a 20 ans, à un autre genre: le tango.

Ayant des origines argentines, il se retrouve dans les textes, dans la force et dans l’énergie débordante de ce style musical.



Pour ce chanteur-comédien farfelu, The Voice c’est « le Graal ».

Il reprend « Libertango » de Grace Jones; titre qui mélange la dramaturgie et le chant qu’ils affectionnent dans le Tango.

