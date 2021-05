Biographie de Giuliana Danze

20 ans - New York Benevento (Italie)



TITRE CHANTÉ : "Don't Rain on My Parade", Barbra Streisand

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE ELVYA : " Il Moi Rifugio " (R. Cocciante)



De nationalité italienne, Giuliana commence à chanter et étudier le chant à 7 ans. À 13 ans, elle participe à sa première émission de télévision en Italie ; cela marque le début de sa carrière. Elle enchaîne les plateaux de télévision et gagne plusieurs prix.

Entre 2009 et 2012, sa voix lui permet de voyager à de multiples reprises au Canada et aux États-Unis, tout en continuant sa carrière en Italie.

Connue dans son pays natal, Giuliana aimerait, aujourd'hui, conquérir le public français, grâce à The Voice.