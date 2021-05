Biographie de Gjon's Tears

Gjon's Tears

C’est un peu par hasard que le chant est arrivé dans la vie de Gjon’s Tears, à l’âge de 8 ans. Alors qu’il interprète au piano électrique « Can’t Tell Falling in Love », d’Elvis Presley à son grand-père, ce dernier lui demande de chanter.



Fort de son interprétation, il le voit pour la première fois pleurer. Le jeune garçon pense alors qu’il a un « super pouvoir ».

Suite à cet évènement, il décide de rajouter « Tears » à son nom d’artiste et 12 ans après, il continue de chanter devant celui qui est son premier fan.



Aujourd’hui, Gjon’s se sent prêt à tout pour aller le plus loin possible dans l’aventure The Voice.





Pour son audition à l'aveugle, Gjon's Tears a interprété Christine (Christine & The Queens)



Pour son épreuve des KO, Gjon's Tears a interprété Under Pressure de Queen et David Bowie - Coup de coeur de Mika - Ce Talent sélectionné pour les battles.

Pour l'épreuve des Battles, Gjon's Tears était opposé à Clem Chouteau sur Don’t Let The Sun Go Down on Me (Elton John & George Michael). Mika, leur coach, a décidé d'éliminer Clem Chouteau et de garder Gjon's Tears pour les grands shows en direct.



Pour le premier direct, Gjon's Tears a interprété "SOS d'un Terrien en détresse" de Daniel Balavoine et sauvé par le public

Pour le deuxième direct et quart de finale Gjon's Tears a interprété Rocket Man (Elton John) et sauvé par le public. Mika, son coach, a décidé d'éliminer London Loko et de garder Whitney pour la demi-finale en direct



Pour la demi-finale en direct, Gjon's Tears a interprété "Life On Mars" de David Bowie- Le public choisit Whitney pour la finale - l'aventure s'arrête là pour Gjon's Tears