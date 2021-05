Biographie de Gloria

La " petite " Gloria Kleber a bien grandi ! Grande soeur de Léon, le fils de Marie et François, elle a 18 ans. Elevée sous la tutelle aimante de son père et de sa belle-mère, Marie, la fille aînée de François a choisi de ne pas continuer ses études pour se lancer directement sur le marché du travail. Et ça se passe très bien ! Commerciale dans une société qui vend des tuyaux, Gloria aimerait prendre définitivement son envol en décidant de cohabiter avec son ami d'enfance, Romain, au grand dam de François. Cette histoire restera-t-elle une simple histoire d'amitié ?