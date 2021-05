Biographie de Grannhild

Né aux Etats-Unis, Grannhild a toujours entendu sa grand-mère et sa mère chanter. Il intègre dès l’âge de 6 ans une école de musique dans son pays natal puis pose ses valises en France où il entre au Conservatoire Supérieur de Toulouse, pour y apprendre le piano. Ce grand timide de nature ne commence à chanter qu’à l’âge de 19 ans lorsqu’il décide d’intégrer la section « Art Lyrique ». Seulement, le jeune homme n’est pas complétement épanoui dans l’univers de l’opéra et décide, après 5 ans, de faire une pause. Il se consacre alors à ses études et devient responsable relation client. Depuis 2 ans, Grannhild a repris la musique. En parallèle de son travail, il se produit régulièrement sur scène, accompagné de son groupe « Foster », proposant à la fois ses propres compositions à l’univers pop mais aussi des reprises des standards du Jazz. En 2014, il revisitera des chansons des Beattles lors du festival « One Day with the Beattles ». The Voice est, pour lui, l’occasion de tourner définitivement la page du lyrique et de dévoiler son univers pop au grand public.





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « No Surprises » - Radiohead

Titre interprété lors des battles face à Dana "Wonderful life" - Black

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Gabriella et Mirella " Voyage, Voyage" - talent éliminé