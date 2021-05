Biographie de Greg Harrison

22 ans - Guernesey



TITRE CHANTÉ : "The House of Rising Sun" - The Animals

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE THOMAS KAHN : "One" (U2)



Originaire de Guernesey, petite île anglaise, au large des côtes françaises, Greg débute son apprentissage de la musique à l'âge de 4 ans, avec le violon.

Quand sa famille déménage, en Bretagne, lorsqu'il a 10 ans, il intègre le conservatoire de Saint-Malo. Mais c'est seulement deux ans plus tard, qu'il commence à s'intéresser à d'autres univers musicaux comme le rock, le blues, la folk, ou encore le rap.

Nourrit par ces différentes influences, il monte, à l'âge de 16 ans, un groupe avec lequel il enregistre son tout premier album.

C'est également à cette époque qu'il découvre le métier d'artisan du bois, métier qu'il pratiquera durant plusieurs années avant de revenir à sa première passion, la musique.