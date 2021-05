Biographie de Grégoire Lyonnet

Serein, patient, à l'écoute, Grégoire pratique le rock acrobatique, la danse de salon et la danse en couple depuis l'âge de 4 ans.



Grand passionné, il devient professeur de danse et chorégraphe. Son talent et sa créativité sont récompensés puisque deux de ses élèves, Alizée et Axel, arrivent en première place de l'émission Incroyable Talent.



Compétiteur dans l'âme, ce travailleur acharné vise sans cesse la première place. Coach de champions, il ne laisse rien au hasard. " Je pousserai ma partenaire au-delà de ses limites "

A cette époque,e n couple avec sa partenaire Luize, ils font partie des meilleurs danseurs mondiaux.



Lors de la saison 4 de Danse avec les Stars, Grégoire Lyonnet dansait avec Alizée, ensemble, ils ont remporté DALS4. Grégoire Lyonnet dansera avec Nathalie Péchalat jusqu'à son annonce le mercredi 29 octobre 2014 de quitter la compétition pour raisons personnelles.

Lors de la saison 7, il dansera avec la chanteuse Camille Lou.

SHOW D'OUVERTURE : Pour le premier grand show en direct de la saison 7, Camille Lou et Grégoire Lyonnet ont dansé une rumba sur "Purple rain" (Prince).

PRIME DU 22 OCTOBRE 2016 : Pour cette deuxième semaine de compétition, Camille Lou et Grégoire Lyonnet ont dansé une samba sur "Bootylicious" (Destiny's Child).

PRIME DU 29 OCTOBRE 2016 : Une danse contemporaine pour Camille Lou et Grégoire Lyonnet sur « Iron » (Woodkid).

PRIME DU 5 NOVEMBRE 2016 : Un charleston pour Camille Lou et Grégoire Lyonnet sur "I Got A Women" (Ray Charles).



PRIME DU 10 NOVEMBRE 2016 : Un tango pour Camille Lou et Grégoire Lyonnet sur « Santa Maria ».

PRIME DU 19 NOVEMBRE 216 : Un chacha pour Camille Lou et Grégoire Lyonnet sur « I Follow River » (Lykke Li).



PRIME DU 26 NOVEMBRE 2016 : Un jive pour Camille Lou et Grégoire Lyonnet sur « Wake Me Up » (Wham !) suivi d'un Jazz Broadway sur « My Heart Belongs to Daddy» (Marilyn Monroe).

PRIME DU 3 DECEMBRE 2016 : Une rumba en trio pour Camille Lou, Grégoire Lyonnet et Alizée sur « Ma Benz » (Les Brigitte) suivi d'une valse sur « Je vole» (M Sardou/Louane).



PRIME DU 10 DECEMBRE 2016 : Un pasodoble pour Camille Lou et Grégoire avec Jean-Marc Généreux sur « Ianuarii » suivi d'un quickstep pour leur 2è danse sur « Candyman»

FINALE DU 16 DECEMBRE 2016 : un foxtrot pour Camille Lou et Grégoire Lyonnet sur « Life On Mars » (David Bowie) suivie d'une danse « rédemption » aux rythmes d'un jazz Broadway sur « My Heart Belongs to Daddy» (Marilyn Monroe) puis pour départager le couple gagnant Camille Lou et Grégoire dans Freestyle, l’ultime danse de sur les « Wings »





Camille Lou et Grégoire Lyonnet finiront deuxième couple de la compétition



Palmarès :

Champion de France (- de 18 ans), double champion de France Espoir, quatre fois vice-champion de France (- de 35 ans), Top 10 mondial (- de 21 ans), finaliste aux Coupes du monde et d'Europe. Grégoire pratique le rock acrobatique, la danse de salon et la danse en couple depuis l'âge de 4 ans.