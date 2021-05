Biographie de Gregory Auclair

GREGORY AUCLAIR (Rodolphe Couthouis)

40 ANS

SA FAMILLE

Sa mère Ariane Auclair, maîtresse de Léonard Vallorta Son père Léonard Vallorta

SA CARACTERISATION

Aventurier, solitaire, travailleur, fort, intelligent

SA BACK-STORY

Né de la liaison entre Léonard Vallorta et Ariane Auclair, il n’a grandi qu’avec sa mère. Sa mère avait envoyé une lettre à Léonard, lui annonçant sa paternité et lui demandant par la même occasion de rencontrer son fils. Mais la lettre étant restée sans réponse, cette fameuse rencontre père/fils n’avait jamais eu lieu. Frappée d’une lourde dépression, Ariane ne trouve bientôt plus la force de faire face, Grégory a 10 ans quand elle décide de mettre fin à ses jours. Orphelin, Gregory grandit passant de famille d’accueil en famille d’accueil. Une adolescence chaotique, de mauvaises fréquentations, Grégory s’en sort comme il peut, incapable de fonder une famille, de se fixer, car un seul désir l’anime : celui d’être reconnu pour ce qu’il est : un Vallorta. Tombé suite à une magouille de voitures volées qui tourne mal, Grégory partage une cellule pendant deux mois avec Mathieu Vannier. Ce dernier a pris 15 ans pour braquage et homicide involontaire. Grégory raconte son histoire à Mathieu qui lui propose alors moyennant une rétribution future d’échanger leur identité afin que Gregory puisse mettre en œuvre sa stratégie : infiltrer le clan Vallorta, se rapprocher de Léonard afin de le spolier.



Grégory se fait employer au Domaine Vallorta sous le nom de Mathieu Vannier. Il a installé son van dans lequel il vit à côté des vignes. Il sauve Léonard lorsqu’il se fait tirer dessus. Mathieu fait la connaissance de Bart qui perdu entre ses 2 mères se confie à lui et demande des conseils. Au fil des épisodes, Mathieu fait de plus en plus office de figure paternel pour Bart ce qui inquiète Flore. Mais elle va finalement elle aussi s’attacher à lui, et commencer une belle histoire d’amour avec lui.



Il sauve le domaine de la faillite après la perte de leur dernière cuvée. Grégory comprend que Flore est en danger au Mas lorsque Flore l’accuse, à tort, de l’empoisonner. Comme elle ne le croit pas, il la menace afin qu’elle quitte le domaine. En parallèle, il réussit à convaincre Léonard de lui confier la gestion du vignoble.



Le véritable Mathieu Vannier débarque à Sète et menace Grégory, il doit régler sa dette rapidement s’il ne veut pas que Vannier s’en prenne aux Vallorta. Mais Grégory est démasqué par la police. Il est contraint d’avouer sa véritable identité aux Vallorta. Léonard pense d’abord à un imposteur puis doit se rendre à l’évidence lorsqu’il retrouve la lettre d’Ariane subtilisée par Elisabeth. Léonard décide donc de faire de Grégory son héritier légitime. Alors qu’Eddy est prêt à tirer sur Léonard, Grégory s’interpose et est blessé dans la lutte. Les comptes du domaine sont au plus bas. Grégory a trouvé un gros acheteur en Chine et part le rencontrer.