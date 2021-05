Biographie de Guilhem Valayé

35 ans - Paris (75)



TITRE CHANTÉ : "La nuit je mens" - Alain Bashung

TITRE CHANTE AUX BATTLES CONTRE FERGESSEN : "Help Myself" (Gaëtan Roussel)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Everybody's Got To Learn Sometime" (Beck)

TITRE CHANTE A SON 1ER DIRECT : " Avec le Temps " de Léo Ferré



CHANSON CHOISIE PAR LES INTERNAUTES POUR SON 2EME LIVE : "Clocks" (Coldplay) Guilhem découvre la musique par l'apprentissage de la flûte durant son enfance, mais c'est seulement à la mue, qu'il découvre sa voix.



À 22 ans, alors qu'il fait des études de paysagiste, il décide de se consacrer pleinement à la musique. Il part à Aix-en-Provence étudier l'art lyrique au conservatoire et suivre un cursus de musicologie. Les cours d'opéra lui permettent d'apprendre la technique et de se perfectionner vocalement.

En 2007, Guilhem créé son groupe de chanson française "3 minutes sur mer" avec lequel il signera deux albums et obtiendra le prix Georges Moustaki en 2013.

Artiste singulier, Guilhem vient aujourd'hui sur la scène de The Voice afin de faire découvrir au plus grand nombre sa personnalité et montrer ce qu'il est capable de faire.