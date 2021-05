Biographie de Guillaume Etheve

23 ans - Montgeron (91)



TITRE CHANTÉ : "Stay With Me", Sam Smith.

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE MARIANNA TOOTSIE : "Calling You" (J. Steele)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Quand on arrive en ville" (Starmania)



Originaire de la Réunion, Guillaume chante dès l'âge de 4 ans. Sa passion ne fait que croître avec le temps et l'amène à fonder au lycée son groupe pop rock et variétés. Il commence alors les concours de chant et remporte régulièrement le 1er prix.

Étudiant en médecine, il a récemment fait une pause dans ses études afin de se consacrer à la musique. Influencé et imprégné des standards de la funk, de la soul et du R'n'B, ses nombreuses expériences lui ont permis, en 2011, de créer sa propre association de chanteurs et musiciens.



Après sa première tentative lors de la saison 2 de The Voice, Guillaume revient plus confiant que jamais. Il a appris de ses échecs, a travaillé sa voix et ne compte pas passer à côté de cette deuxième chance.