Biographie de Guillaume

La musique entre dans la vie de Guillaume assez tardivement. A l’adolescence, le jeune homme ne se sent pas bien dans sa peau et trouve alors, dans la musique, une échappatoire. Après son baccalauréat, il intègre une école de musique à Paris puis décide, quelques années plus tard, de retourner dans sa ville natale pour y monter un groupe avec lequel il se produit depuis. Aujourd’hui, à 27 ans, Guillaume veut dépasser ses limites. « The Voice » est l’occasion pour lui de toucher un public plus large et confirmer que sa place est bien dans la musique.





Auditions à l’aveugle :

Jealous – Labrinth