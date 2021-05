Biographie de Gulaan

Issu de la culture Kanak, Gulaan vit depuis toujours à travers la musique. Dès son plus jeune âge, il apprend le ukulélé puis la guitare et fait ses premières scène à 15 ans. Très porté sur la spiritualité, il considère la musique comme « l’élévation de l‘âme ». A 45 ans, ce Calédonien a parcouru le monde grâce à sa passion. Aujourd’hui, ce personnage atypique quitte son île et traverse les océans pour rejoindre la scène de The Voice. Pour Gulaan, cette expérience est une chance de faire découvrir sa culture et partager sa vision de la musique avec le public. Il se présente avec un chant traditionnel kanak « Nodei Perofeta ».





Auditions à l'aveugle :

Chant traditionnel kanak « Nodei Perofeta »