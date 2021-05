Biographie de Guy Raynaud

GUY RAYNAUD (Laurent Mouton)

42 ANS





SA FAMILLE

Ex-mari de Béatrice Raynaud

Père de Sara Raynaud



SA CARACTERISATION

Il est beau gosse, charmeur. Il s’habille avec soin. Il a la tchatche et de l’humour. Sous ses airs d’homme parfait, il peut se montrer très violent. Il est très jaloux et bat sa femme.



SA BACK-STORY

Guy était connu à Sète, il travaillait dans l’immobilier. Il a été marié à Béatrice. Au fil des années, il est devenu de plus en plus jaloux. Il surveillait Béatrice, il l’a fait arrêter de travailler puis s’est mis à la frapper. Il était de plus en plus violent. Et il y a 10 ans, pour la première fois il a levé la main sur sa fille Sara qui avait 7 ans à l’époque. Pour Béatrice s’en était trop, elle a obtenu une injonction du juge pour ne plus qu’il les approche. Béatrice n’a jamais expliqué à Sara pourquoi son père était parti, elle lui a fait croire qu’il était à l’étranger et ne lui a jamais donné les lettres qu’il lui envoyait. Après leur séparation, Guy est devenu commercial dans une société de panneaux solaire. La petite société s’est développée ces dernières années et a ouvert plusieurs succursales en France, dont une à Sète. Sara n’a pas de souvenir des coups qu’il infligeait à sa mère mais d’une certaine ambiance à la maison. Marianne, Flore et Laurence sont les seules à être au courant qu’il battait Béatrice. Elles l’ont aidé à quitter Guy.



Guy revient à Sète. Il veut montrer à Béatrice et Sara qu’il a changé. Il tente de re-séduire Béatrice. Sara ne voit pas leur rapprochement d’un très bon œil. La tension monte entre Béatrice et Guy et il se remet à la frapper. Parallèlement, une complicité nait avec sa fille qui n’est pas au courant de ses agissements.