Biographie de Guylaine

Guylaine - 40 ans de Montpellier (34)



Titre Interprété "Viss D'Arte" - Giacomo Puccini



C’est à l’âge de 16 ans que Guylaine se découvre une passion pour la musique. En écoutant de l’Opéra et du gospel, elle est bouleversée et intègre alors le conservatoire pendant 2 ans. A 20 ans, elle rentre dans une troupe de gospel avec qui elle fait quelques concerts.

La jeune femme devient maman à 27 ans, et décide de mettre de côté la musique.

Aujourd’hui standardiste dans une clinique, Guylaine adore son métier mais souhaite penser à elle et reprendre ses rêves là où elle les avaient laissés.

Pour elle, à tout juste 40 ans, l’heure du bilan a sonné et participer à The Voice lui donne un but: « ne pas passer à côté de sa vie ».



Guylaine souhaite prendre du plaisir et en donner en chantant mais surtout vivre enfin sa passion et ses rêves.



Pour les battles, Vincent Vinel VS Guylaine reprennent « Love Me, Please Love Me » de Michel Polnareff. Vincent Vinel se qualifie pour l'épreuve ultime.