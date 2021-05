Biographie de Hada

31 ans - Alpes-Maritimes (06)

Hada sait ce qu’elle veut ! Elevée au sein d’une famille nombreuse et modeste, elle s’en est sortie grâce à sa volonté et au travail ! Dynamique et altruiste, Hada a du caractère. Gare à ceux qui se mettront au travers de son chemin… Elle vient sur Koh-Lanta pour gagner et rien ne l’arrêtera !