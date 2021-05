Biographie de Hadrien Collin

Hadrien, jeune auteur-compositeur commence la musique à l’âge de 14 ans, en réinterprétant à la guitare des classiques de la soul et du blues américain qu’il poste sur Internet.



En parallèle de ses études, le jeune homme continue les cours de chant, de guitare et de piano, et se produit avec un ami, lui aussi guitariste, dans divers festivals et concerts de la région liégeoise.



Aujourd’hui, le jeune homme de 21 ans s’est entouré de musiciens et travaille sur des compositions personnelles. Il espère pouvoir proposer un jour son propre répertoire sur scène.



The Voice est donc, pour Hadrien, un véritable tremplin qui, il l’espère, pourra lui permettre de percer dans la musique.





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Pas là » - Vianney







Hadrien Collin a perdu le duel ou face à face contre Antoine sur le titre "ETEINS LA LUMIERE" (Axel Bauer) lors des premières battles de la saison 5.