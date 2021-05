Biographie de Hagda

Son parcours :

10 COUPLES PARFAITS - LA VILLA : LA BATAILLE DES COUPLES



Sa personnalité :

D'origine brésilienne, Hagda a quitté son pays natal pour venir s'installer en France avec sa fille. Discrète et déterminée dans la vie, elle parvient toujours à ses fins.



Son parcours amoureux :

Hagda est en couple avec Tom, qu'elle a rencontré lors de sa participation à l'émission 10 couples parfaits. Malgré une rupture, ils sont aujourd'hui plus amoureux que jamais et vivent paisiblement leur histoire d'amour depuis un an et demi.

Ses motivations pour La villa : la bataille des couples :

La brésilienne a travaillé dur avant de participer à l'aventure. Sportive dans l'âme, elle s'est fait coacher par son chéri, Tom, grand sportif. D'ailleurs, ce dernier se ravi d'en avoir fait un "pitbull". Si ils remportent les 50 000 euros grâce à l'aventure, ils souhaitent traverser l'Amérique en moto, en passant par la célèbre route 66 !