Biographie de Hapsatou Sy

Hapsatou Sy a 24 ans quand elle se lance dans l’aventure entrepreneuriale. Issue d’une famille de huit enfants, d’origine sénégalo-mauritanienne, elle raconte comment elle a choisi cette voie, les idées et les rencontres qui lui ont permis de franchir le pas et créer sa marque de cosmétiques. Les premiers succès, les joies, la reconnaissance, mais aussi les doutes, les difficultés et les échecs, elle livre sans tabou son expérience de créatrice et chef d’entreprise. Et vous, qu’attendez-vous pour vous lancer et changer le monde ? A 24 ans, Hapsatou Sy crée sa première entreprise, Ethnicia, un concept d'espaces de beauté qu’elle développe jusqu’en 2013. Elle se consacre aujourd’hui au développement de ses marques cosmétiques en France et à l’international (HapsatouSy, Ethnicia, Dazzia, Artisan Make up)