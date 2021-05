Biographie de harry quebert

Ancien professeur d’université et écrivain à succès, Harry Quebert est surtout connu pour son unique best-seller Les Origines du mal. Mais un jour, sa vie bascule lorsque l’on retrouve dans son jardin les ossements de Nola Kellergan, une jeune adolescente de 15 ans disparue trente-trois ans plus tôt dans des circonstances mystérieuses. Harry Quebert est d’emblée accusé du meurtre, d’autant que le squelette de la jeune est retrouvé avec le manuscrit original des Origines du mal. Les circonstances ne plaident pas en sa faveur... Harry Quebert est-il coupable de ce qu’on l’accuse ? Sinon pourquoi Nola a-t-elle été enterrée avec ce manuscrit ? Quel lourd secret cache Harry Quebert ? Et quelle relation entretenait-il avec cette jeune adolescente ?





Dans la série de TF1, adaptée du roman de Joël Dicker, c’est Patrick Dempsey qui incarne Harry Quebert à la fois dans les années 70, mais aussi en 1998 lorsqu’il est professeur d’université et en 2008 au moment de la découverte du corps de Nola… On ne présente plus Derek Sheperd alias Docteur Mamour dans la série Grey’s Anatomy de 2005 à 2015. L’acteur avait fait ses adieux au show après la mort de son personnage qui laissait Meredith Grey complètement désemparée. Avant Grey’s Anatomy, il a fait de nombreuses apparitions dans diverses séries : Deuxième Chance, Will and Grace ou encore Fast Times. Côté cinéma, il a enchaîné beaucoup de comédies romantiques comme Il était une fois…, Le témoin amoureux, Valentine’s Day ou encore Bridget Jones Baby.