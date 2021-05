Biographie de Harry Roselmack

Ma Devise: " Je n'ai pas de devise, mais j'adore les proverbes créoles qui allient admirablement les images et le sens, qui jouent même de ces images. Comme : " Jansiv té la avan dan " (Les gencives étaient là avant les dents) pour dire : "Il faut respecter ses aînés." "

Date de Naissance: 20 Mars

Mon petit Défaut: " Ne pas savoir quelles sont mes qualités et ignorer mes autres défauts ".

Mes Hobbies: Lecture, écriture, musique et sport

Mon Signe Astro: Poisson

Ce que je regarde à la TV: " Tout excepté la téléréalité "

Ma Bio Express: En parallèle de ses études, un Deug d'histoire et un DUT de journalisme, Harry fait ses premier pas de journaliste au micro de Radio Béton à Tours, où il présente les flashs Info. Il écrit également quelques articles dans les pages sport du journal quotidien local, La Nouvelle République du Centre-Ouest.

En 1994, il arrive à Paris. Après quelques années passées sur Radio Médiatropical, il entre en 2000 à Radio France et passe cinq ans sur France Info.

Changement de média en 2005 où Harry passe devant la caméra pour la présentation de journaux sur Canal + et I-télé.

n 2006, il devient le remplaçant officiel pour le Journal de 20h sur TF1 du lundi au jeudi. Son premier JT, le 17 juillet 2006, a réuni de nombreux téléspectateurs avec une audience de 8 millions de téléspectateurs. Depuis, il présente chaque dimanche le magazine d'information Sept à huit ainsi que le magazine "Harry en immersion" créé en 2009 dont il est le rédacteur en chef. Harry Roselmack a écrit un roman de sciences fiction "Novilu" sorti en 2007.