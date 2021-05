Biographie de Haylen

D’origine franco-iranienne, Haylen apprend le chant et le violon au Conservatoire dès l’âge de 8 ans. A l’adolescence, elle décide d’apprendre, en parfaite autodidacte, la guitare. Elle se produit alors dans des bars musicaux et dans des clubs.



Aujourd’hui, la jeune artiste fait de nombreux concerts et a crée également, en 2010, le groupe « Haylen and the Band », avec qui elle se produit dans des salles parisiennes, en province et en Europe.



Très inspirée par le rock des années 90 et la Soul vintage des années 50 et 60, elle propose aussi bien des reprises que des compositions personnelles.



Haylen se lance, à 27 ans, dans l’aventure The Voice afin de faire découvrir au plus grand nombre son style bien à elle.





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Something’s Got a Hold on Me » - Etta James

Haylen a perdu le duel ou face à face contre Sol sur le titre "PURPLE RAIN" (Prince & The Revolution) lors des premières battles de la saison 5.

Mais Haylen a été sauvée par le coach « Florent » et donc fait partie de cette nouvelle équipe - Talent volé !

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Lucyl Cruz et Isa Koper "Glory Box" - talent éliminé