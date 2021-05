Biographie de Haze

Originaire des Philippines, Haze naît sans défenses immunitaires. Face à sa maladie, il ne cesse de hurler de douleurs et s’altère les cordes vocales.

Adolescent, sa voix aigüe attise les moqueries et le jeune homme se renferme de plus en plus. C’est dans la chorale de son église qu’il arrive à dépasser sa timidité mais aussi grâce à son frère qui l’encourage sans relâche.

Dans les années 2000, tout bascule, il devient musicien. Deux ans plus tard, il se met à chanter, donne des concerts en Thaïlande et concrétise son envie de faire de la musique.

L’Aventure The Voice c’est le « destin » pour Haze mais aussi une revanche contre tous ceux qui ont pu se moquer de lui.







Pour son audition à l'aveugle, Haze interprète « The Best » - Tina Turner

Pour les KO Haze interprète Born to Be Wild (Steppenwolf version Adam Lambert)

Malheureusement, Haze ne sera pas sélectionné pour les Battles