Biographie de Hélène

Alors que personne ne s'y attendait, Hélène est revenue s'installer en France après une aventure en Ethiopie. Après avoir refusé la demande en mariage de Philippe, son collègue de l'association "La chaine de l'espoir", elle retourne avec Nicolas. Mais celui-ci va la faire souffrir et lassée de ses errances elle semble avoir définitivement tournée la page lorsqu’elle rencontre Peter. Amoureuse, confiante et épanouie elle accepte sa demande en mariage. La future madame Watson est radieuse mais la vie n'est pas forcément de tout repos à la villa du bonheur.

Malgré l’échec de leurs deux premiers mariages pour cause d’une mairie brulée et d’une intervention d’Audrey, ils finissent par se marier en tout intimité mais pour combien de temps ?