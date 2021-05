Biographie de Hélène Rolles

Hélène Rolles est une actrice française née le 20 décembre 1966 au Mans. Principalement connue pour sa carrière de chanteuse, elle connait également un véritable succès en tant qu’actrice pour son rôle d’Hélène dans « Hélène et les garçons », le miracle de l’amour, les vacances de l’amour et plus récemment les mystères de l’amour. C’est elle qui chante les génériques des 4 séries.