Biographie de Hélène

Hélène - 16 ans de Narbonne (11)



Titre interprété à son audition à l'aveugle "La nuit je mens" - Alain Bashung

Chez Hélène, la musique est une passion qui se partage en famille. Dès que l’occasion se présente, tout le monde se regroupe autour de son papa pianiste amateur.

De façon plus « scolaire », la jeune fille est entrée au conservatoire à l’âge de 9 ans, en section chant lyrique et fait, aujourd’hui, partie d’un groupe.



En participant à The Voice, cette grande fan de l’émission se lance un défi personnel.

A tout juste 16 ans, Hélène espère convaincre les coachs et ainsi prendre confiance en elle.





Manoah VS Hélène - « Les filles d’aujourd’hui » (Joyce Jonathan et Vianney) (Saison 6) --> Hélène sauvée aux battles par son coach Zazie

Hélène – « Roxanne » (The Police) (Epreuve Ultime - Saison 6) --> volée par Florent Pagny





Direct 1 du 20 mai : Hélène reprend en direct « La Ceinture » d’Elodie Frégé