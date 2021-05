Biographie de Heloise Martin

«Réussir à m’assumer»





Pourquoi avez-vous accepté de participer à «Danse avec les stars» ?

Je regarde l’émission et j’adore la danse ! Ce sera l’occasion de passer de l’autre côté de ma télévision. On ne peut vivre cette aventure qu’une seule fois dans sa vie et je ne pouvais pas passer à côté. Je ne suis pas une professionnelle mais c’est l’occasion d’apprendre, de me surpasser. J’aimerais réussir à m’assumer, mais aussi montrer ce dont je suis capable. Chaque semaine, il y aura un nouveau défi à relever. J’ai hâte d’être sur le parquet de Danse avec les stars.





Quels sont vos atouts pour gagner ?

Pour aller le plus loin possible, je vais compter sur ma fraîcheur, ma bonne humeur et ma spontanéité. Aussi, je suis une grande bosseuse : lorsqu’on me lance un défi, je mets tout en œuvre pour y arriver. Mon compagnon à l’écran dans Tamara, Rayane Bensetti – gagnant de la cinquième saison - m’a beaucoup parlé de son aventure. C’est rassurant de savoir comment cela se déroule en avance, et c’est un avantage ! Mon expérience dans la comédie va énormément m’aider pour danser : j’interpréterai un nouveau personnage chaque semaine. Et puis, j’ai l’habitude de dévoiler mes émotions devant un public.





Qu’attendez-vous de votre partenaire ?

J’aimerais que mon partenaire me motive, qu’il soit patient et ne me lâche pas. J’ai très peur des portés et j’espère qu’il me rassurera à ce sujet. Je souhaite qu’il me donne tous les conseils nécessaires pour réussir. Il sera mon pilier dans l’aventure et je ne veux pas le décevoir.