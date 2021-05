Biographie de Hervé Delval

36 ans, père de Chloé et mari de Karine.

Il est à la dérive depuis qu’il est au chômage, et même s’il s’accroche et arrive à se faire engager au jour le jour par la mairie pour des tâches diverses et peu glorieuses, la plupart du temps il tourne en rond, perd confiance et son estime de lui, et trompe l’ennui en bricolant. Très amoureux de sa femme, il sent pourtant qu’il la perd, mais n’arrive pas à faire quoi que ce soit pour empêcher cet écart qui grandit peu à peu et que la disparition de Chloé va encore renforcer.