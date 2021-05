Biographie de Hi Levelz (volé)

Hi Levelz, 27 ans de Paris (75)







Auteur, compositeur et rappeur, Hi Levelz découvre la musique grâce à sa maman. Passionnée de Jazz, de blues et de musique afro-américaine, elle lui transmet ses influences qu’il intègre aujourd’hui dans sa propre musique.



Véritable autodidacte, ce parisien de 27 ans propose, dans ses compositions, un mélange de pop et de rap. Il se produit régulièrement sur scène, seul ou avec son groupe.

Soutenu par sa maman, à qui il demande toujours son avis, il se lance ce soir un défi: reprendre pour la 1ère fois une chanson.



Pour Hi Levelz, The Voice est l’occasion de faire découvrir son rap au grand public.





A son audition à l'aveugle, Hi Levelz interprète « Can’t Hold Us» - Macklemore ft. Ryan Lewis

Pour son épreuve des KO, Hi Levelz a interprété I Like It de Cardi B - Malheureusement Mika n'a pas sélectionné ce Talents pour rester dans son équipe MAIS Soprano buzze pour voler ce talent dans son équipe. Ce Talent sélectionné pour les Battles dans l'équipe de Soprano



Pour leur épreuve des Battles, Gage VS Hi Levelz – Déjà vu (Beyonce ft Jay Z). Soprano, leur coach, a décidé d'éliminer Hi Levelz et de garder Gage pour les grands shows en direct.