Biographie de Hiba Tawaji

26 ans - Antelias (Liban)



TITRE CHANTÉ : "Les moulins de mon coeur" - Michel Legrand

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE NÖG : "Mon amie la rose" (F. Hardy)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Fighter" (Christina Aguilera)

TITRE CHANTE A SON 1ER DIRECT : " Everytime " (Britney Spears)



CHANSON CHOISIE PAR LES INTERNAUTES POUR SON 2EME LIVE : "Amoureuse" (Véronique Sanson)



Âgée de 26 ans, Hiba vit au Liban, son pays natal.

Après des études littéraires, Hiba décide d'étudier la musique, puis le chant.

À 20 ans, elle rencontre un producteur qui lui obtient alors, son tout premier rôle dans une comédie musicale.

En quelques années, Hiba se fait un nom sur la scène musicale arabe : elle enchaîne les projets et sortira deux albums dont elle réalisera, elle-même, les clips.



Aujourd'hui, Hiba souhaite aller au-delà des frontières. The Voice est l'occasion, pour elle, de dévoiler son univers musical en France, un univers oscillant entre la pop, le jazz et les chants typiques orientaux.