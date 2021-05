Biographie de Hillary

Son parcours :

Sa personnalité :

Hillary est une jeune femme sensible, mais avec un gros caractère.



Son parcours amoureux :

Pendant plusieurs années, Hillary a formé un couple emblématique de la télé-réalité avec Vincent Shogun. Après des mois d'amour, les deux tourtereaux se séparent. Hillary tombe ensuite dans les bras de Virgil, avec qui elle restera en couple pendant un an. Mais cela ne dure pas. Elle se lance ensuite dans une idylle avec Kévin des Marseillais. Elle vit ensuite une courte histoire d'amour avec Anthony, des Marseillais. Lors de son aventure dans les Princes de l'amour, elle a rencontré Sébastien. C'est avec lui qu'elle se lance dans l'aventure La villa: la bataille des couples.

Ses motivations pour La villa : la bataille des couples :

Hillary se revendique comme étant une battante. Pour elle, le mental compte plus que la force physique. Seul petit bémol, elle est blessée au genou et son ex, Vincent Shogun est aussi de la partie. Mais heureusement, Sébastien est là pour la soutenir. Si le duo remporte les 50 000 euros, Hillary souhaite ouvrir un salon d'esthétique à Los Angeles, où habite son chéri.