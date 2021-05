Biographie de Hobbs

Issu d’une famille où la musique n’est pas considérée comme un métier, la passion de Hobbs a longtemps été un sujet tabou. Tout commence à l’âge de 6 ans lorsqu’il intègre la chorale de son école. Il s’y épanoui mais est contraint à y mettre un terme deux ans plus tard. Dès lors, la musique devient son jardin secret. A 18 ans, il décide de quitter le foyer familial pour ne plus se cacher et vivre sa passion pleinement. Aujourd’hui, Hobbs est vendeur en prêt-à-porter mais chaque jour qui passe, le jeune homme a de plus en plus la sensation de passer à côté de sa vie. En participant à l’aventure The Voice, il veut sortir de l’ombre et se rapprocher de son rêve : faire de la musique son métier.





Auditions à l'aveugle :

"Paradis Perdu" - Christine & The Queens