Biographie de Hugo Philip

Originaire de Brest, Hugo Philip, 29 ans, est un mannequin, comédien et influenceur. Avant de se lancer dans le mannequinat, il a suivi des études d’ingénieur en obtenant un master 2 en technologies de l'information. Par la suite, il a occupé un poste de Business Developer dans le marketing pendant 4 années dans une start-up parisienne. Aujourd’hui, mannequin connu et reconnu en France et dans le monde, il a participé à différentes campagnes telles que Hugo Boss, Armani ou Jean-Paul Gaultier.

En plus de son métier, Hugo est un influenceur suivi par plus de 560 000 personnes avec qui il partage son mode de vie, ses coups de cœur et ses nombreux voyages. Passionné de sport depuis son enfance, il a pratiqué intensément le football et l’athlétisme à haut niveau pendant 7 années. A présent, il ne peut pas vivre sans exercer une activité sportive quotidienne comme le fitness, le CrossFit ou la boxe. Après avoir pris des cours d’art dramatique, Hugo Philip a pu participer aux comédies Neuilly sa mère, sa mère en 2018 en jouant aux côtés de Denis Podalydès et Nicky Larson et le parfum de Cupidon réalisé par Philippe Lacheau en 2019. En parallèle, il travaille avec le réalisateur et scénariste Franck Victor à l’écriture de sa propre série Lourd.

Côté vie privée, Hugo Philip est en couple depuis 3 ans avec Caroline Receveur, influenceuse aux plus de 3 millions d’abonnés et qui a déjà concouru à Danse avec les Stars en saison 7. Depuis juillet 2018, ils sont les heureux parents de Marlon. Véritable novice, Hugo Philip se lance un challenge sportif inédit en participant à la nouvelle saison de Danse avec les Stars.