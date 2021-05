Biographie de Hugo (son fils)

Hugo est le dernier des enfants de Sam. Il a 16 ans et travaille comme un fou. Ça le rend malade s’il a une note inférieure à 18. En dehors du collège, sa maniaquerie vire à l’obsession.



Sam doit se rendre à l’évidence : refuser de mettre la pression à ses enfants n’était pas la solution idéale…

Soucieuse de ne pas reproduire l’erreur commise avec Anna, Sam est très attentive à son plus jeune fils tout au long de la saison. Mais elle s’y prend plutôt mal pour l’aider.

La quête d’excellence et d’ordre cache chez Hugo une vraie crise d’identité.



Hugo est gay. Son frère, sa sœur et même Sam le charrient gentiment sur le sujet. Sam pense que tout ira mieux quand il l’aura admis.

Hugo peut reprocher le pire à Sam, il ne laissera jamais personne dire qu’elle est une mauvaise mère. Pour Hugo, Sam est sacrée. Il est comme elle, profondément libre et tolérant.