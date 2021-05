Biographie de Ilenia

Ilenia est italienne et vit en France depuis 3 ans.



Le chant est arrivé dans sa vie il y a 2 ans, par curiosité. Alors qu’elle prenait ses cours de piano au Conservatoire, elle a voulu essayer les cours de chant et un mois plus tard, la jeune fille se présentait à son premier concours. En parallèle, Ilenia fait du music Hall et du saxophone au Conservatoire.



Chez elle, toute la famille chante: sa maman au piano et son papa au chant avec elle. Mais sa plus grande fan reste sa grand-mère, ancienne artiste italienne, qui encourage sa petite-fille à continuer dans la chanson.



Participer à The Voice Kids est un rêve pour Ilenia, qui n’imagine pas sa vie sans la musique. Elle souhaite rendre ses parents, qui l’ont toujours soutenu, fiers d’elle.



Elle se présente aux Auditions à l’Aveugle, avec une chanson de sa chanteuse préférée: Adele.



Equipe : M Pokora

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : "Set fire to the rain" (Adele)

Titre interprété lors des battles face à Elsa et Marine : "Hello" (Adèle)



Marine remporte la battle. L'aventure The Voice Kids s'achève pour Ilenia.