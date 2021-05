Biographie de Ilycia

Ilycia, 20 ans de Blanc-Mesnil (93)







Depuis toute petite, Ilicya sait qu’elle est faite pour être devant les projecteurs; elle se déguise, chante, « se prend pour une star ». En grandissant, elle réalise qu’on peut y arriver si on s’en donne les moyens.

Avec quelques petites représentations à son actif elle n’a pas l’expérience de la scène mais déborde d’ambition.



Ce soir, grâce à The Voice, Ilicya veut « rentrer dans la cour des grands » et partager avec le public.

La jeune femme veut casser les genres en interprétant un titre de rap avec sa sensibilité et son allure féminines.





A son audition à l'aveugle, Ilycia interprète « A L’Amoniaque » - PNL

Pour les KO Ilycia interprète Price Tag (Jessie J)

Malheureusement, Ilycia ne sera pas sélectionnée pour les Battles