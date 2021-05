Biographie de Ilona

ILONA - 13 ANS - MONTÉLIMAR (26)

De nature très dynamique et joyeuse, Ilona passe ses journées en musique. Son amour pour la chanson commence lorsqu’elle a à peine 3 ans et qu’elle entend « Colchiques dans les prés ».

Ce soir, cette grande fan de l’émission réalise son rêve de participer, elle aussi, à The Voice Kids. Alors sur la scène des Auditions à l’Aveugle, elle compte bien transmettre son énergie et sa « positive attitude » mais surtout rendre fiers ses parents qui ont toujours cru en elle. Ilona a choisit d’interpréter la chanson « Come » de Jane.