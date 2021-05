Biographie de Ilowna

Depuis son plus jeune âge, Ilowna baigne dans l’univers de la musique : sa mère l’inscrit à l’éveil musical à 2 ans, suivra le piano à 4, la guitare à 10 et le chant plus tard… Lorsqu’elle entre au lycée, ses parents lui conseillent de mettre entre parenthèse sa passion pour se consacrer à ses études.



Son envie de rester dans le domaine artistique l’oriente alors vers un cursus dans la photographie. A tout juste 18 ans, poussée par ses amies, Ilowna décide d’envoyer sa candidature pour les Auditions à l’Aveugle de The Voice. Ce sera Lilian Renaud, dont elle est fan, qui lui annoncera lors du concert parisien du The Voice Tour, sa sélection.

Cette téléspectatrice assidue de The Voice, rêve de suivre les pas de son idole.

Twitter : @IlownaBSL





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Lay Me Down » (Sam Smith)





Ilowna a perdu le duel ou face à face contre Gabriella sur le titre "CASTLE IN THE SNOW" (The Avener & Kadebostany) lors des premières battles de la saison 5.