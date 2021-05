Biographie de Ilyana

ILYANA - 11 ANS - LE HAVRE (76)





TEAM MATT

La première passion d’Ilyana n’est pas le chant… mais la danse sportive en couple qu’elle a pratiqué durant 6 ans. Elle arrête la danse le jour où son partenaire décide de ne plus pratiquer cette activité. Ilyana, “show girl dans l’âme “, décide alors de se mettre au chant, pour retrouver le plaisir dans la musique et aussi le plaisir de la scène. Elle commence donc par intégrer une chorale mais arrête au bout de 6 mois car ils ne chantent que « des chansons de vieux ». Ilyana a peut-­‐être de l’expérience de la scène en tant que danseuse mais elle n’est encore jamais monté sur scène en tant que chanteuse. The Voice Kids sera donc une première, et elle espère apprendre de cette expérience et profiter des conseils des coachs . Pour son Audition à l’Aveugle, elle va interpréter “Dernière Danse” d’Indila: « Elle correspond à ma personnalité, elle bouge et elle est douce comme moi! Et puis ça parle de danse en plus. »





AUDITION A L'AVEUGLE :



INDILA - "Dernière danse"





BATTLES :

SIA FT SEAN PAUL - "Cheap Thrills"





DEMI-FINALE

ALICIA KEYS - "No one"