Biographie de Imane

Imane - 16 ans de Marseille (13)



Titre interprété à son audition à l'aveugle "Christine" - Christine and the Queen



Chez Imane, la musique est une affaire de famille. Depuis toute petite, elle baigne dans cet univers, grâce à son père et ses oncles, tous musiciens.

Pragmatique, la jeune fille est étudiante en 1ère économique et sociale et continue, en parallèle, de créer sa propre musique mélangeant les influences électro-rock aux sonorités africaines.



Premier soutien de sa fille, c’est son papa qui la pousse à se présenter aux Auditions à l’Aveugle.



Si aujourd’hui la jeune fille de 16 ans participe à The Voice, c’est pour affirmer sa différence à travers sa musique mais c’est avant tout pour rendre fier son papa et lui dire merci.

Imane VS Valentin F. - « Come » (Jain) (Saison 6) --> Imane sauvée aux battles par son coach Mika



Lou Mai, Imane et Juliette chantent pour une place aux Grands Shows en Direct. Imane sera choisie.







Direct 1 du 20 mai 2017 : Imane reprend « Quelque chose de Tenessee » de Johnny Hallyday"





Direct 2 du 27 mai 2017 : Imane reprend Get Lucky » de Daft Punk ft. Pharrell Williams & Nile Rodgers en direct