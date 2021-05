Biographie de Ina Ich

Ina Ich, 44 ans de Dammartin-sur-Tijeaux (77)





Depuis ses 19 ans, Thuy, accordeuse de pianos, peut vivre de sa passion, la musique.

Cette jeune maman de 2 enfants chante aussi sur scène sous le pseudo d’INA ICH, qui signifie "vacarme utile" en vietnamien. Fidèle à son nom de scène, la jeune femme propose un rock énergique.



Ce soir, c’est sans son fidèle piano qu’Ina Ich se présente sur la scène de The Voice.



Cette expérience sera une nouvelle occasion pour casser les codes et confronter le public de The Voice à son « rock énervé ».





Pour son audition à l'aveugle, Ina Ich a interprété Ain't Nobody (Chaka Khan v. Triggerfinger)

Pour les KO Ina Ich interprète Human (Rag’n Bone Man)



Malheureusement, Ina Ich ne sera pas sélectionnée pour les Battles