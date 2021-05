Biographie de Incantèsimu

Incantèsimu - 24 ans de Bastia (20)



Titre interprété "Zombie" - The Cranberries







Incantèsimu, qui veut dire « enchanter par la musique » en Corse, c’est tout simplement l’état d’esprit de cet atypique trio.

Ces trois jeunes corses, respectivement futur enseignant, agriculteur et vendeur en prêt-à-porter, n’avaient rien qui les prédestinait à former un groupe sinon leur forte complicité.

C’est leur passion une fois partagée qui leur permettra de trouver l’identité et l’âme de leur groupe. En effet, le trio ose mélanger les styles ; ils allient modernité et chansons

populaires à leur culture corse.



Pour les Incantèsimu, The Voice est l’occasion de faire découvrir leur univers au grand public.

En ajoutant des harmonies corses au titre pop-rock « Zombie », Yvan, Florian et Joseph-Antoine veulent convaincre les coachs.

Pour les battles, Incantèsimu et Morgan chantent « Streets of Philadelphia » de Bruce Springsteen. Le trio corse se qualifiera pour l'épreuve ultime.

Incantèsimu VS Agathe VS The Sugazz interprètent un titre de leur choix afin d’accéder aux Grands Shows en Direct. Ce sont The Sugazz qui remporteront leur place aux lives.