Biographie de Indigo

19 ans - Périgueux (24)



TITRE CHANTÉ : "Stay" - Rihanna

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE JACQUES RIVET : "Let's Dance" (David Bowie)



Jeune albanais de 19 ans, Indigo a dû quitter son pays brutalement, il y a un an et demi.

Vivant désormais en France, il reste marqué par cette épreuve.

La musique est, pour lui, une manière de se reconstruire et d'exprimer ses émotions. Cette nouvelle vie en France est une chance qu'il a su saisir. En peu de temps, il apprend le français et intègre le conservatoire afin d'améliorer sa pratique du chant et de la musique.



The Voice est, pour Indigo, l'occasion unique de réaliser son rêve et de rendre hommage à tous ses proches restés en Albanie.