Biographie de Ines

INÈS - 10 ANS - BORDEAUX (33)



A seulement 10 ans, Inès a déjà tout d’une grande. Depuis son plus jeune âge, la jeune fille aime danser et chanter. Elle s’est déjà produit dans plus d’une dizaine de concerts et concours et a suivi une formation de lyrique à l’Opéra de Bordeaux. Sa passion pour la musique lui vient de son papa, chanteur amateur. Seulement ce dernier n’a encore jamais vu sa fille sur scène. Pour cette grande fan de l’émission, participer à The Voice Kids est l’occasion de réaliser son rêve mais aussi de se produire pour la 1ère fois devant son papa.

Cette grande bavarde, déjà très à l’aise sur scène, a choisit d’interpréter un succès du groupe Queen « Show must go On » pour son audition à l'aveugle.