Biographie de Ingrid

Dans la saison 1, malgré sa relation avec José, Ingrid va espionner les moindres faits et gestes de Philippe, son ancien professeur de philosophie et collègue d'Hélène à l'association. A l'époque, bien que mineure, elle avait eu une relation secrète avec ce dernier et semble vouloir le reconquérir à tout prix ... Après une histoire avec Angèle, qu'elle manipulait pour toucher un héritage, l'ancienne tenancière d'un bar à hôtesses semble assagie et veut vivre une vraie histoire d'amour avec Nicolas. Elle donne même un rein à José. Quand elle retombe dans ses vieux travers et tente de faire assassiner Jeanne, elle ne supporte pas ce qu'elle fait subir à Nico et tente de mettre fin à ses jours. In extrémis, celui-ci la sauve et l'accueille à la villa. Ingrid continue ses manigances en faisant le maximum pour faire tomber Jeanne Garnier grâce à l’aide de Tonio. Autre rivale de taille : Audrey qui a eu un fils avec Nicolas : Nicky. Jalouse, Ingrid décide de la séquestrer à l’autre bout du monde. Désireuse de se rapprocher de Nicolas, elle tombe enceinte de lui mais perds son bébé. Elle est actuellement porté disparue.