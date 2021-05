Biographie de Iris Mittenaere

Miss France et Miss Univers 2016

Animatrice télé et radio – Mannequin.

Née le 25 janvier 1993 à Lille, Iris Mittenaere est en cinquième année de chirurgie dentaire à Lille lorsqu’elle est élue Miss Nord Pas de Calais 2015.

Elle est ensuite élue Miss France 2016 devant plus de 8 millions de téléspectateurs français. Après une année de règne, Iris Mittenaere se lance le défi de décrocher l’écharpe de Miss Univers. Un pari réussi, puisque le lundi 30 janvier 2017 à l’Arena de Manille aux Philippines, Iris Mittenaere est la seconde française à remporter le titre de Miss Univers et succède ainsi à Christiane Martel élue en 1953.

Elle s’installe à New York et pendant un an, Iris parcourra le monde grâce à ce titre et représentera alors la France aux quatre coins du monde. Au total : 373 600 kilomètres parcourus, soit 9,3 fois le tour du monde !

A son retour en France, elle sort son premier livre « Toujours y croire » qui est un immense succès en librairie. Et en parallèle de ses activités de mannequin, elle devient animatrice télé sur TF1 où elle anime notamment depuis 3 saisons l’émission « Ninja Warrior ». En 2020, elle devient également animatrice radio sur Chérie Fm, elle y anime chaque jour sa propre émission « Chérie Lunch ».

Finaliste de « Danse avec les stars », elle participe au show de Jean-Paul Gaultier aux Folies Bergères, et devient ensuite la meneuse de revue d’un des plus célèbres cabarets parisiens : Le Paradis Latin. Elle performe sur scène pendant 1 an, un immense succès salué par le public et la critique.

Après avoir œuvré en France pour sensibiliser les plus petits à l’hygiène bucco-dentaire, Iris continue de faire rayonner ses engagements à l’international en soutenant l’association Smile Train. L’objectif de l’association basée à New York est d’offrir aux jeunes enfants atteints de fente labio-palatine, appelée aussi « bec de lièvre », une réparation chirurgicale sans frais dans les pays en développement.

En 2021, elle devient l’ambassadrice de Vision du Monde en France pour défendre les droits des jeunes filles à travers le monde, une cause qui lui tient particulièrement à cœur.