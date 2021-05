Biographie de Irma

IRMA - 12 ANS - FORBACH (57)

Chez Irma, la musique est une affaire de famille. A la maison, c’est toutes les générations qui chantent et jouent du Jazz. Intrépide, cette collégienne de 12 ans n’a qu’un but dans la vie: devenir chanteuse.

Très soutenue par ses parents, Irma participe à The Voice Kids pour réaliser son rêve et souhaite voir les fauteuils des coachs se retourner sur sa reprise de « Fly Me To The Moon » de Franck Sinatra.