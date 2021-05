Biographie de Isabelle

Eliminée lors de l'épreuve des poteaux - Koh Lanta 2009

Participante à La revanche des héros Isabelle a aujourd'hui 41 ans et est commerçante dans les Yvelines (78). Elle a 2 enfants.



Lors de sa participation à La revanche des héros, la belle Parisienne n'avait toujours pas digéré sa chute sur les poteaux en 2009.

Courageuse et combative, Isabelle est capable de tout endurer. Pour aller loin, elle avait dû contenir ses nerfs et ses fameux coups de gueule. Malgré les souffrances et la difficulté des épreuves, Isabelle tenait vraiment à revenir. Comme tous, elle voulait faire mieux que la première fois, faire tout son possible pour remporter la victoire. Isabelle revient pour la nouvelle édition de Koh Lanta plus déterminée que jamais.



Interview d'Isabelle :

Quels souvenirs gardez-vous de votre première participation à Koh-Lanta ?

Ce que je retiens avant tout, ce sont de belles rencontres. J'ai partagé des moments magnifiques avec les autres aventuriers et ça restera l'un de mes plus beaux souvenirs. J'ai beaucoup appris sur le plan personnel. Pour moi, l'aventure a été source de changement et d'enrichissement.



Quel a été votre plus grand regret lors de cette aventure ? Et votre plus grande fierté ?

Mon plus grand regret est bien évidemment de ne pas avoir trouvé les ressources suffisantes pour rester plus longtemps sur les poteaux. Je suis quand même très fière d'avoir gagné le jeu de confort qui m'a permis de montrer l'île de Palau à mes enfants.