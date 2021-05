Biographie de Isadora

Grâce à son papa, metteur en scène et à sa maman, comédienne, Isadora baigne dans un milieu artistique depuis son plus jeune âge. A 7 ans, elle apprend le piano et chante pour s’accompagner. Aujourd’hui, elle étudie au Conservatoire de chant de Bruxelles, où elle se spécialise dans le jazz et, en parallèle, écrit et enregistre ses propres chansons. Isadora ne se voit pas faire autre chose que de la musique. « The Voice » est une étape importante qui lui permettrait de confirmer ses choix de vie et de n’avoir aucun regret.





Auditions à l’aveugle :

Killing me softly - The Fugees